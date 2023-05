Trony mette i Prezzi a Dieta con il nuovo volantino attivo fino al 2 Giugno

Come di consueto nel fine settimana, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino che mette i “Prezzi a Dieta” fino al 2 Giugno 2023. Gli sconti abbracciano tantissime categorie di prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i TV, segnaliamo l’LG 32LQ63006LA da 32 pollici a 235 euro, in calo del 19% rispetto ai 289 Euro di listino, mentre il 50NANO826QB da 50 pollici passa a 495 Euro, con un risparmio del 28% dai 689 Euro imposti dal produttore.

Fronte informatica, il Lenovo Ideapad 5 Pro da 14 pollici con processore Intel Core i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB passa ad 899 Euro, il 12% in meno dai 1027 Euro di listino. Il Microsoft Surface Go 3 con i3, 8GB di RAM ed SSD da 128GB invece passa a 599 Euro, che si traduce in un risparmio del 25% dagli 800 Euro di listino, mentre il Lenovo Yoga Slim 7 ProX da 14 pollici con Intel i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB viene proposto a 1099 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy S23+ nella versione 8/256GB è disponibile a 1045 Euro, il 15% in meno dai 1229 Euro di listino, mentre lo Xiaomi Redmi 10C nella variante 3/64GB passa a 129 Euro, con lo Xiaomi Redmi Note 12 5G che viene proposto a 255 Euro ed iPhone 14 Pro da 256GB disponibile a 1329 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.