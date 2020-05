Trony: i migliori TV QLED e 4K Samsung a 'prezzi imbattibili'

Nuova promozione lanciata da Trony, che fino al 10 Maggio 2020 consente di godere di "prezzi imbattibili sui migliori TV Samsung". L'offerta prevede anche la consegna gratuita fino alla scadenza, con possibilità anche di effettuare il pagamento a rate.

In lista troviamo il Samsung QE75Q90RATXZT da 65 pollici UHD 4K a 2.899 Euro, per uno sconto minimo rispetto ai 2.999 Euro del listino del produttore. Tra gli sconti c'è anche il QE75Q60RATXZT da 75 pollici, ovviamente anch'esso con pannello QLED 4K, che è disponibile a 1.299 Euro.

Scendendo di fascia, il Samsung UE50RU7400UCZT con pannello da 50 pollici può essere portato a casa a 384 Euro, mentre l'UE65RU7400UCZT da 65 pollici viene proposto da Trony a 649 Euro. l'UE43RU7170UXZT da 43 pollici può invece essere acquistato a 321 Euro. Sull'UE43RU7400UCZT da 43 pollici invece è scontato a 359 Euro, 10 Euro in meno dal prezzo di listino.

Per coloro che necessitano di un TV da 49 pollici, l'UE49RU8000UXZT, UHD 4K, è disponibile a 469 Euro, mentre l'UE55RU7400UXZT da 55 pollici scende a 459 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo. Nel momento in cui stiamo scrivendo è segnalata la disponibilità per tutti i prodotti in questione. Per i finanziamenti, come dicevamo prima, sono disponibili due opzioni con tassi variabili, ma come sempre consigliamo di fare un giro sul sito per tutte le informazioni.