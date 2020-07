Trony, al via il nuovo volantino: l'Happy Price porta sconti fino al 10 Luglio

Con la scadenza del precedente volantino, Trony lancia oggi la nuova promozione, battezzata "Happy Friday", che proporrà un'ampia gamma di promozioni fino al prossimo 10 Luglio. Ad essere interessate sono tantissime categorie di prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i TV, l'LG 55UM7450PLA da 55 pollici è disponibile a 450 Euro, rispetto ai 749 Euro di listino, per un risparmio del 26%. Lo stesso marchio però propone anche l'OLED65B9PLA da 65 pollici a 1.850 Euro, il 20% in meno rispetto ai 2.299 Euro. Per quanto riguarda Sony, invece, le promozioni sono sul KDXG8196BAEP da 55 pollici a 550 Euro, dai 699 Euro di listino, ed il KD65XG8596BAEP da 65 pollici ad 895 Euro. Panasonic invece propone il TX-50GX810E da 50 pollici a 495 Euro, mentre il TX-55GZ950E da 55 pollici passa a 1.190 Euro. Infine, citiamo il Samsung QE55Q70TATXZT da 55 pollici a 975 Euro.

Il MacBook Air da 13 pollici con processore i5 e 512GB di SSD, invece, può essere portato a casa a 1.499 Euro, mentre l'iPad da 10,5 pollici WiFi + Cellular da 64 gigabyte è disponibile a 699 Euro.

Nella telefonia, le AirPods Pro possono essere acquistate a 239 Euro, mentre le AirPods 2 con case di ricarica wireless passano a 199 Euro. L'iPhone Xr da 64 gigabyte invece è disponibile a 669 Euro.