Trony, il nuovo volantino lancia gli 'Sconti Da Maestro' fino al 25 Settembre

Come ogni fine settimana, Trony lancia oggi il nuovo volantino, che porta gli "Sconti da Maestro" fino al 25 Settembre solo online, con consegna gratuita su tanti prodotti. In lista troviamo televisori, ma anche smartphone ed altri dispositivi d'elettronica.

Partendo dai televisori, segnaliamo l'offerta sull'LG OLED55B9SLA.API da 55 pollici, che passa a 1.185 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il Sony KD49XH8096BAEP da 49 pollici passa a 695 Euro, mentre il KD49XH8596BAEP viene proposto a 795 Euro. Fronte Samsung, invece, il QE55Q70TATXZT da 55 pollici è disponibile ad 855 Euro, per un risparmio del 22% dai 1.099 Euro. Panasonic porta invece in volantino il TX-65GX810E da 65 pollici, a 685 Euro.

A livello di telefonia, invece, l'Oppo A9 2020 passa a 189 Euro, mentre il Galaxy S20 4G è disponibile a 639 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 9 invece può essere acquistato a 195 Euro, con un risparmio del 15%, mentre l'iPhone 11 da 256GB è disponibile in varie colorazioni ad 885 Euro.

Nella sezione degli indossabili invece troviamo Apple Watch Series 3 con cassa da 38mm, a 229 Euro, oltre al Garmin Vivosmart 4 a 99 Euro ed il Fitbit Inspire HR a 79 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.