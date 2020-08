Trony, il nuovo volantino porta Saldi fino al 50% fino al 6 Settembre: ecco le offerte

Trony lancia oggi il nuovo volantino, in alcuni punti vendita sparsi nel nostro paese. Le offerte saranno attive fino al 6 Settembre 2020 e porteranno saldi fino al 50% su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica.

Partendo dai TV, il TCL 65EP640 da 65 pollici viene proposto a 599,99 Euro, il 25% in meno rispetto ai 799,99 Euro, mentre il Samsung Q70T da 65 pollici passa a 1399 Euro, per un risparmio del 22% se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 1799 Euro. Il Q60T sempre da 65 pollici invece può essere acquistato a 1199 Euro, per un risparmio del 20% dai 1499 euro precedenti, mentre il modello da 50 pollici della stessa linea è disponibile a 749,99 Euro. Fronte Sony, citiamo l'offerta del 30% sul KD-49XH8096 da 49 pollici, che può essere portato a casa a 699,99 Euro.

Debutta in sconto anche l'OLED CX da 55 pollici di LG, a 1799 Euro, per un risparmio del 14%.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, Huawei P40 Pro viene proposto ad 899,99 Euro, mentre il P40 liscio a 649,99 Euro. In offerta troviamo anche il P40 Lite 5G a 349,99 Euro. Samsung propone il Galaxy S20 nella configurazione 8/128GB a 699,99 Euro, mentre il Galaxy S20+ con la stessa opzione di memoria passa a 799,99 Euro. In sconto troviamo anche tanti smartwatch e smartband: Huawei Watch GT 2e viene proposto a 149,99 Euro, mentre Huawei Band 4 Pro a 59,99 Euro.

Fronte Apple, l'iPhone 11 è disponibile a partire da 799,99 Euro, mentre le AirPods di seconda generazione sono disponibili a 199,99 Euro.

Il volantino è ricchissimo anche dal punto di vista dei laptop: l'ASUS UM431DA-AM0057 da 14 pollici con processore AMD Ryzen 5 3500 Quad Core viene proposto a 649,99 Euro, per un risparmio del 7% dal prezzo di listino. Il MateBook D14 invece è disponibile al prezzo di 649,99 Euro, mentre il D15 a 599,99 Euro.

Le offerte sono disponibili solo in alcuni punti vendita, e per tutti i dettagli vi rimandiamo allo Store Locator.