Trony, il nuovo volantino porta gli 'Sconti Fuoriclasse': offerte fino al 29 Settembre

Nuovo volantino di Trony, che si aggiunge agli sconti online lanciati nel weekend. Il flyer, che è disponibile solo in alcuni punti vendita sparsi nella Penisola ed indicati a piè di pagina, propone un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i prodotti presenti nella categoria smart working, indirizzati al lavoro e le attività da casa come la didattica a distanza, troviamo il Lenovo IdeaPad 3 a 599,99 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 699,99 Euro di listino, ma anche l'Ideapad Flex 5, un 2-in-1 che passa da 799,99 a 699,99 Euro. Disponibile a prezzo ridotto anche il MateBook D 15 di Huawei a 599,99 Euro, mentre il D14 può essere portato a casa a 649,99 Euro, in entrambi i casi per un risparmio di 50 Euro.

Sono interessanti anche le offerte sul Microsoft Surface Go 2 nella configurazione con 128GB di memoria interna e tastiera, che viene proposto a 599,99 Euro.

Tante offerte anche sui prodotti Apple: l'iPhone 11 da 64 gigabyte passa a 779,99 Euro, mentre il MacBook Air da 256GB e 13 pollici di diagonale viene proposto a 1.049 Euro. L'iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 128GB di storage invece può essere acquistato a 469 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, le offerte riguardano principalmente le rateizzazioni.

Il volantino completo può essere consultato a questo indirizzo.