Trony con il nuovo volantino taglia l'IVA fino al 30 Ottobre

Trony lancia il nuovo volantino, valido in alcuni punti vendita e battezzato "Sconto IVA", che come suggerisce il nome permette di godere di uno sconto di almeno 18,03%, pari allo scorporo dell'IVA, su una spesa di almeno 99 Euro. Nel volantino sono presenti solo alcuni esempi, ma la promozione si estende ad una vasta gamma di prodotti.

Ad esempio la TV Panasonic OLED da 55 pollici HDRGZ950 è disponibile al prezzo scontato di 1597,50 Euro, per un risparmio considerevole rispetto ai 1949 Euro di listino. In sconto troviamo anche l'LG OLED5589 da 55 pollici, che passa a 1474,50 Euro rispetto ai precedenti 1799 Euro. Dal fronte Samsung invece la catena di distribuzione sconta il QLED Q70R da 65 pollici, che passa a 1376,20 Euro, per un risparmio di 302,80 euro rispetto al prezzo di listino.

Nel volantino troviamo anche vari prodotti Apple, tra cui il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 128GB, su cui viene offerto un risparmio di 180 Euro ed è disponibile a 1099 Euro. L'iPad WiFi Only da 32 gigabyte con diagonale da 10,2 pollici invece è disponibile a 349 Euro, per un risparmio di 40 Euro rispetto al prezzo di listino.

Fronte smartphone, il Galaxy Note 10 è disponibile ad 802,40 Euro, mentre il Galaxy Note 10+ passa a 925,40 Euro, 203,60 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Per maggiori informazioni sui punti vendita aderenti, vi rimandiamo allo Store Locator.