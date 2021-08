Trony offre 3 smart TV DVB-T2 in sconto sotto i 200 Euro

Assieme al volantino “Sconto IVA” con tantissime offerte su nuovi televisori compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre, Trony propone anche altri sconti su smart TV DVB-T2 sotto i 200 Euro disponibili anche online e non solo nei negozi aderenti. Vediamo quali sono i modelli interessati in questo periodo.

Si parte dal modello Smart Tech SMT32N30HV1U1B1 proposto a 199 Euro anziché 269 Euro, per uno sconto del 26% rispetto al listino. Si tratta di un televisore con display LED da 32 pollici HD Ready (1366 x 768 pixel), funzionalità smart base tra cui app come Facebook, Netflix, YouTube e Twitter e, ovviamente, supporto ai sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare.

Sempre a 199 Euro al posto di 269 Euro troviamo anche il modello QBell QT32GX82, anch’esso con pannello LED HD Ready da 32 pollici ma con funzionalità smart garantite dal sistema operativo Android TV, ergo non manca il Play Store per accedere a un vasto numero di app aggiuntive oltre ai classici Netflix, Prime Video e YouTube. Lato audio si trova pure il decoder Dolby Digital.

Ultimo modello del trio protagonista di questo articolo è il televisore Telefunken TE32550S27YXH. Anche in questo caso si parla di un TV con schermo LED dalla diagonale di 32 pollici ma risoluzione Full HD (1920 x 1080), mentre non mancano anche qui funzionalità smart base come quelle citate nel caso del primo TV. Il prezzo resta lo stesso dei precedenti, ovvero 199 Euro al posto di 269 Euro.

Tra gli altri sconti del periodo abbiamo visto nella giornata odierna un televisore LG 4K DVB-T2 2021 scontato di 350 Euro.