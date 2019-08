Trony, è online il nuovo volantino: ecco gli 'Sconti Succosi'

Trony annuncia oggi il nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti Succosi". Le offerte, su cui viene proposta la consegna gratuita e la possibilità di pagare a rate, saranno disponibili fino al 23 Agosto prossimo. Come sempre, le offerte sono tante, vediamo le migliori.

Partendo dai televisori, la Philips 50PUS7303/12 da 50 pollici a LED è disponibile a 495 Euro, il 14% in meno rispetto ai 577 Euro di listino. Samsung porta nel volantino due televisori QLED: il QE49Q70RATXZT da 49 pollici ad 885 Euro ed il QE55Q70RATXZT da 55 pollici della stessa linea a 1.150 Euro, per un risparmio di 30 euro. Fronte LG, la TV 65UK6400 da 65 pollici passa a 635 Euro, il 15% in meno rispetto ai 745 Euro di listino.

Nella categoria informatica segnaliamo tante offerte sugli iPad Pro: il modello da 11 pollici WiFi con 64GB di memoria interna è disponibile ad 849 Euro, mentre la variante da 1 terabyte può essere acquistata a 1.699 Euro.

Meno ricca l'offerta sul comparto telefonia, dove d'interessante citiamo iPhone Xr da 256GB a 1.079 Euro ed il Galaxy S10 da 128GB ad 899 Euro.

