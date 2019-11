Trony, partono domani gli 'Sconti da Paura': offerte su TV e smartphone

Trony, in concomitanza con il lancio del nuovo volantino, ha anche annunciato che da domani 2 Novembre partiranno solo online gli "Sconti da Paura", che proporranno tante offerte su prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Partendo proprio dai televisori, l'LG 49SM8600PLA da 49 pollici è disponibile al prezzo di 749 Euro, mentre il modello 75UM7600PLB.AEU da 75 pollici passa al prezzo di 1.195 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1.699 Euro di listino. La Samsung QE65Q60RATXZT da 65 pollici potrà invece essere acquistata a 965 Euro, il 12% in meno rispetto ai 1.099 Euro precedenti. Dal fronte Panasonic, troviamo in sconto la TX-55GZ950E OLED da 55 pollici a 1.799 Euro.

Per quanto riguarda l'elettronica ed informatica, l'iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular sarà disponibile a 529 euro, mentre l'iPad Pro da 11 pollici con 1 terabyte di memoria, WiFi Only, lo troviamo a 1.662 Euro.

Dal fronte della telefonia, segnaliamo il Galaxy A40 blue a 204 Euro, il 18% in meno se confrontato ai 249 Euro di listino. Il Samsung Galaxy S10 da 128GB invece è disponibile a 699 Euro. iPhone Xr da 256GB invece passa ad 879 Euro, nelle colorazioni (PRODUCT) RED, Blue, Coral e White. Huawei P30 Pro nero invece è disponibile a 779 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.