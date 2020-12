Da Trony partono i 'Grandi Sconti' di Natale, fino al 18 Dicembre solo online

Anche Trony rinnova il proprio volantino, e fa partire "Una Slitta Carica di Grandi Sconti" che saranno disponibili fino al prossimo 18 Dicembre, solo online sul sito web ufficiale della catena di distribuzione. Come sempre, all'interno troviamo tanti prodotti d'elettronica ed informatica in offerta.

Nella sezione informatica troviamo in offerta il Surface Laptop 3 con processore i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte, che può essere acquistato a 1.449 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino. Tra gli sconti però c'è anche il MacBook Pro da 15,4 pollici con processore i7, 16 gigabyte di RAM ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 3.149 Euro, il 2% in meno rispetto ai 3.199 Euro di listino.

Tra gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy A71 è disponibile a 339 Euro, per un risparmio del 29% rispetto ai 479 Euro di listino, mentre il Galaxy A30S da 128 gigabyte passa a 189 Euro. In sconto anche iPhone SE da 64 gigabyte, a 479 Euro, il 9% in meno dai 529 Euro di listino. Citiamo però anche l'LG K52 a 185 Euro, il 19% in meno dai 229 Euro. Il Motorola RAZR 5G invece passa a 1.349 Euro: lo sconto è di 50 Euro dai 1.399 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.