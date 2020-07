Trony, partono i nuovi sconti online: offerte su smartphone, TV e PC fino al 7 Agosto

Partono oggi i nuovi sconti online di Trony, nel volantino che sarà attivo fino al 7 Agosto e battezzato "Sull'Onda degli Sconti", che permette di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Tra i televisori troviamo il Philips 65PUS8555/12 da 65 pollici, che passa ad 855 Euro, rispetto ai 1.099 Euro di listino, per un risparmio del 22%, mentre il Sony KD55XG8196BAEP da 55 pollici passa a 550 Euro, il 27% in meno dai 749 Euro di listino. Tornando ad LG, è in offerta anche l'OLED55B9SLA da 55 pollici a 1.160 Euro, oltre 300 Euro in meno se si confronta ai 1.499 Euro del produttore. In offerta anche il QLED QE65Q70TATXZT di Samsung, che nella variante da 65 pollici passa a 1.299 Euro.

Nella sezione telefonia troviamo le AirPods Pro a 229 Euro, 50 Euro in meno dai 279 Euro di listino, mentre le AirPods 2 con case di ricarica wireless passano a 199 Euro. Tra gli smartphone troviamo il Samsung Galaxy A30S da 128GB a 189 Euro, mentre l'Oppo A5 2020 è disponibile a 149 Euro.

Nel comparto informatica, il MacBook Pro da 16 pollici è disponibile a 2.699 Euro, mentre il MacBook Pro da 13 pollici con SSD da 512GB passa a 1.699 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.