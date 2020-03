Trony, partono i 'Prezzi Pazzi': sconti fino al 3 Aprile solo online

Anche Trony lancia il nuovo volantino valido solo online. E' battezzato "Prezzi Pazzi" e sarà disponibile fino al prossimo 3 Aprile. Gli utenti avranno la possibilità di accedere ad un'ampia gamma di promozioni su prodotti d'informatica ed elettronica, tra cui TV, smartphone ed accessori audio.

Per quanto riguarda gli smartphone, lo Xiaomi Note 8T scende a 179 Euro, il 22% in meno rispetto ai 229 Euro di listino, mentre l'Mi Note 10 nella configurazione 6/128GB scende a 489 Euro, il 18% in meno dai 599 Euro. L'iPhone 11 da 128GB è disponibile nelle colorazioni green, black, red e white ad 829 Euro, mentre iPhone 7 da 32 gigabyte scende a 349 Euro. L'Oppo Reno 2 invece scende a 449 Euro.

Dal fronte degli accessori invece, le AirPods 2 con case di ricarica WiFi è disponibile a 179 Euro, il 22% in meno dai 229 Euro di listino Apple, mentre le Huawei FreeBuds 3 restano a 149 Euro.

A livello di televisori, il Panasonic TX-50GX810E da 50 pollici è disponibile a 585 Euro, mentre il TX-58GX830E da 58 pollici scende a 669 Euro. Il Samsung UE50RU7170UXZT da 50 pollici viene scontato a 380 Euro.

Nella sezione i dispositivi audio video, la soundbar Samsung HW-Q60R/ZF scende a 270 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.