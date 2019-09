Trony, partono i 'Prezzi Pazzi': tanti sconti fino al 3 Settembre

Tempo di "Prezzi Pazzi" sul sito web ufficiale di Trony. La catena di distribuzione d'elettronica al consumo infatti ha annunciato il lancio del nuovo volantino, che sarà valido fino al prossimo 3 Settembre e propone tantissime offerte su un'ampia gamma di prodotti.

Come sempre partiamo la nostra analisi dal comparto dell'informatica, dove il MacBook Air da 13 pollici con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8GB di RAM ed SSD da 128GB può essere acquistato a 1.199 Euro, rispetto ai 1.280 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il Galaxy Tab A da 10,5 pollici WiFi Only, che passa da 300 a 249 Euro, per un risparmio del 17% rispetto al prezzo di listino.

Per quanto riguarda i televisori, l'OLED LG 55B8 da 55 pollici può essere portato a casa a 1.180 Euro, il 9% in meno se confrontato a quello di listino. Il Sony KD49XG8396BAEP da 49 pollici invece passa a 795 Euro: in questo caso lo sconto è importante dal momento che di listino il televisore passa a 949 Euro.

Fronte smartphone, il Galaxy A70 è disponibile a 359 Euro, mentre iPhone Xr da 256GB passa a 939 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.