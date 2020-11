Trony, partono i 'Prezzi Pazzi': tanti sconti in occasione del Black Friday

Mentre si avvicina sempre più il Black Friday del prossimo 27 Novembre, Trony rinnova il proprio volantino e lancia i “Prezzi Pazzi”, disponibili fino al 20 Novembre prossimo, quando presumibilmente lasceranno spazio agli sconti del Venerdì Nero dello Shopping.

Nel comparto informatica, l’iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular e 32 gigabyte di memoria interna è disponibile a 529 Euro, il 4% in meno rispetto ai 549 Euro di listino. In sconto troviamo anche il Galaxy Tab a da 8 pollici WiFi Only, a 159 Euro, il 6% in meno dai 169 Euro di listino.

Tra i TV, il Philips 55OLED804 da 55 pollici invece è disponibile a 1.099 Euro, il 27% in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino. Il Sony KD55XH8096BAEP da 55 pollici passa a 699 Euro, per un risparmio netto di 200 Euro. Fronte Samsung, invece, il QE50Q80TATXZT da 50 pollici può essere acquistato a 799 Euro, 200 Euro in meno dai 999 Euro di listino. Per quanto riguarda i Panasonic, il TX-55HZ1500E da 55 pollici viene proposto a 1.550 Euro.

Non mancano ovviamente gli sconti sugli smartphone: l’Oppo A5 2020 è disponibile a 135 Euro, il Samsung Galaxy A21S a 175 Euro ed il Galaxy A71 a 325 Euro.

Tra gli indomabili, il Fitbit Sense nelle colorazioni oro chiaro e grafite passa a 309 Euro.