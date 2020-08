Trony, partono gli 'Scontatissimi': offerte solo online fino al 28 Agosto

Partono oggi da Trony gli "Scontatissimi", il nuovo volantino valido solo online che permetterà di acquistare a prezzi scontati su tantissimi prodotti fino al prossimo 28 Agosto. Rientrano nel volantino tanti dispositiva d'elettronica ed informatica.

L'iMac da 21,5 pollici con processore Intel Core i5 è disponibile a 1.249 Euro, il 4% in meno rispetto ai 1.299 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 512GB e processore i5, del 2020, passa a 1.449 Euro rispetto ai 1.484 Euro precedenti. Interessante anche l'offerta sull'iPad da 10,2 pollici WiFi + Cellular da 32GB, che passa a 499 Euro, mentre il modello WiFi Only è disponibile a 369 Euro.

Tra i TV, l'LG OLED55B9SLA.API da 55 pollici passa a 1.140 Euro, per un risparmio del 24% rispetto ai 1.499 Euro di listino. Il Samsung QE55Q70TATXZT da 55 pollici invece può essere portato a casa ad 890 Euro, mentre il QE43Q60TAUXZT da 43 pollici è disponibile a 555 Euro. In sconto anche il Panasonic TX-58GX700E da 58 pollici, a 555 Euro, per un risparmio del 26% se si confronta al prezzo di listino.

Dal fronte della telefonia, le AirPods Pro sono disponibili a 239 Euro, mentre il Galaxy S10+ da 512GB passa a 629 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile sulla pagina dedicata di Trony.