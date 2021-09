Trony, partono gli 'Sconti da Capogiro' fino al 17 Settembre

Trony lancia il nuovo volantino valido solo online che porta con se gli "Sconti da Capogiro" fino al prossimo 17 Settembre. La lista dei prodotti in offerta è davvero molto ampia ed include, come sempre, prodotti di vario tipo legati al mondo dell'elettronica ed informatica.

Partendo dai televisori, segnaliamo l'offerta sull'LG 43UP78006LB da 43 pollici a 439 Euro, con un risparmio del 23% rispetto ai 569 Euro di listino, mentre il modello da 50 pollici della stessa linea passa a 469 Euro, il 22% in meno dai 599 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche l'LG OLED48C15LA da 48 pollici, a 1099 Euro, per un risparmio del 21% rispetto ai 1399 Euro di listino, mentre il Philips 65OLED706 da 65 pollici è disponibile a 1999 Euro. Fronte Samsung, invece, segnaliamo il QE55Q60A QLED da 55 pollici a 749 Euro, rispetto ai 999 Euro precedenti.

Per quanto riguarda l'informatica, invece, il MacBook Air da 13 pollici con SSD da 512 gigabyte viene proposto a 1349 Euro, mentre il Surface Go di Microsoft nella configurazione con 4 gigabyte di RAM ed SSD da 64 gigabyte passa a 429 Euro.

Nel comparto della telefonia è disponibile l'Oppo A54 5G a 229 Euro, ma anche il Samsung Galaxy S20 FE a 529 Euro e lo Xiaomi Mi 11 nella variante 8/256GB a 789 Euro