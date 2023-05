Trony, partono gli 'Sconti da Capogiro' fino al 19 Maggio 2023

Come sempre nel fine settimana, Trony lancia il nuovo volantino che propone gli “Sconti da Capogiro” che fino al 19 Maggio 2023 propone una serie di offerte molto interessanti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo dai TV, il TCL 55C845 da 55 pollici è disponibile ad 860 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino, mentre l’LG 43UR81006LJ da 43 pollici viene proposto a 495 Euro, il 24% in meno rispetto ai 649 Euro imposti dal produttore. Il TV Samsung QE55QN700BTXZT da 55 pollici è disponibile invece in offerta a 949 Euro, mentre il Sony OLED XR55A83KAEP da 55 pollici passa a 1349 Euro, il 25% in meno dai 1799 Euro di listino.

A livello d’informatica, invece, è disponibile il MacBook Air M1 con SSD da 256 gigabyte a 1099 Euro, l’8% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre il Lenovo IdeaCentre AIO 5 da 24 pollici con AMD Ryzen 7, 16GB di RAM ed SSD da 512GB è disponibile a 1099 Euro, l’8% in meno dai 1200 Euro. Il Microsoft Surface Go 3, con 8 GB di RAM ed SSD da 128GB passa a 599 Euro: il risparmio è di 100 Euro dai 699 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni è disponibile attraverso questo indirizzo.