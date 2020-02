Da Trony partono gli 'Sconti da Capogiro' fino al 21 Febbraio

Termineranno il 21 Febbraio gli "Sconti da Capogiro" di Trony, nell'ambito del nuovo volantino della popolare catena di distribuzione valido solo online e che propone delle interessanti offerte sui prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo insieme quali sono i più convenienti.

Partendo proprio da laptop e tablet, l'iPad Pro da 12,9 pollici WiFi Only con memoria interna da 64 gigabyte è disponibile a 1099 Euro, il 2% in meno rispetto ai 1.119 Euro di listino, mentre l'iPad Air da 10,5 pollici WiFi + Cellular con storage da 256GB passa a 799 Euro, per un risparmio di circa 80 Euro. In sconto troviamo anche il Surface Pro 7 di Microsoft con processore i5, 8GB di RAM e 128GB di storage, a 999 Euro.

Dal fronte dei televisori, invece, il Samsung UE65RU7090UXZT da 65 pollici passa a 585 Euro, il 22% in meno dai 749 Euro precedenti, mentre il Panasonic TX-40GX810E da 40 pollici può essere portato a casa a 490 Euro, mentre il Samsung QE49Q60RATXZT da 49 pollici QLED passa a 535 Euro. In lista troviamo anche Sony, con il KD55XG8196BAEP da 55 pollici a 585 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, le AirPods Pro restano disponibili a 259 Euro, mentre a livello di smartphone, l'iPhone 11 da 128GB può essere acquistato ad 869 Euro, con la variante da 64 gigabyte a 799 Euro.

Per non perdervi nessuna offerta, vi rimandiamo al canale Telegram di Everyeye.