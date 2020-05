Trony, partono gli 'Sconti da Capogiro': le offerte del nuovo volantino di Giugno 2020

Con la scadenza del precedente volantino, Trony lancia gli "Sconti da Capogiro", una serie di promozioni che saranno disponibili fino al 5 Giugno 2020 solo online. La catena i distribuzione propone un'interessante selezione di offerte su TV, smartphone wearebles e piccoli e grandi elettrodomestici.

Tra i televisori, citiamo l'LG 55SM8200PLA da 55 pollici a 530 Euro, il 21% in meno rispetto ai 669 Euro di listino, per un risparmio considerevole. Interessante anche l'offerta sul 60UM7100PLB da 60 pollici, a 465 Euro, per un risparmio del 22%. Sony invece propone il KD55XH8096BAEP da 55 pollici a 925 Euro, mentre il KD65XG7096BAEP da 65 pollici può essere acquistato a 740 Euro. Fronte Panasonic, il TX-40GX700E da 40 pollici viene proposto a 355 Euro, mentre per quanto riguarda Samsung è disponibile l'UE43RU7170UXZT da 43 pollici a 320 Euro.

Per quanto concerne la telefonia, invece, le AirPods Pro di Apple vengono proposte a 239 Euro, per un risparmio di 40 Euro. Il Samsung Galaxy S10 Lite invece è in offerta a 489 euro, mentre il Galaxy S20+ 5G a 1.099 Euro. Huawei P40 nelle colorazioni gold e black invece passa a 759 euro.

Tra gli indossabili invece troviamo il Garmin Forerunner 45 a 179 Euro, mentre il Galaxy Watch da 46mm di Samsung è disponibile a 209 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.