Trony, partono gli 'Sconti da Capogiro': tante offerte fino al 16 Settembre 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino che propone gli “Sconti da Capogiro” con un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti fino al 16 Settembre 2022.

Partendo dai televisori, l’LG 43UP78006LB da 43 pollici passa a 349 Euro, il 30% in meno rispetto ai 499 Euro di listino, mentre il 75UP78006LB da 75 pollici passa a 799 Euro, con un risparmio del 27% rispetto ai 1099 Euro imposti dal produttore. Fronte Samsung, il TV Neo QLED 4K QE50QN90A da 50 pollici può essere consultato a 925 Euro, in calo del 26% dai 1249 Euro precedenti, con il QE65QN95A da 65 pollici che passa a 2099 Euro, il 22% in meno rispetto ai 2699 Euro di listino.

Fronte telefonia, l’iPhone 13 da 128 gigabyte può essere portato a casa ad 859 Euro, il 9% in meno rispetto ai 939 Euro proposti in precedenza, mentre il Samsung Galaxy S22 Ultra con 512 gigabyte di storage può essere acquistato a 1279 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 11 nella configurazione 4/64GB invece passa a 185 Euro: in questo caso il risparmio è del 19% dai 229 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.