Da Trony partono gli 'Sconti da Capogiro' su tanti prodotti fino al 26 Febbraio

Nuovo weekend, e nuovi sconti da Trony. La catena di distribuzione propone dalla giornata odierna gli “Sconti da Capogiro”, che saranno disponibili solo online fino al prossimo 26 Febbraio 2021. Vediamo quali sono i più interessanti.

Nel campo dell’informatica, il Lenovo 100E Chromebook è disponibile a 279 Euro, con un risparmio del 7% rispetto ai 299 Euro di listino. Tra i notebook in offerta troviamo anche il Lenovo Ideapad 3, a 569 Euro, con un risparmio del 5% se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 599 Euro. Il Samsung Galaxy Book S, con processore Intel, invece, può essere acquistato a 1099 Euro: in questo caso lo sconto è davvero minimo rispetto al prezzo di listino di 1106 Euro. Trony propone a prezzo ridotto anche il Microsoft Surface Pro 7, a 1149 Euro, il 4% in meno dai 1199 Euro imposti da Microsoft.

Molto ampia anche l’offerta sui televisori: il Philips 43PUS8555 da 43 pollici viene proposto a 535 Euro, il 23% in meno rispetto ai 699 Euro di listino. L’LG 49UN73006LA da 49 pollici, invece, passa a 435 Euro, con un risparmio del 21%. Sempre fronte LG, troviamo in sconto anche il 65NANO796NE da 65 pollici, a765 Euro. In sconto è disponibile anche il Sony KD75XH8096BAEP da 75 pollici, a 1.350 Euro, con un risparmio del 21%, mentre l'LG OLED BX da 65 pollici passa a 1.790 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.