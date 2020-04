Trony, partono gli 'Sconti Epici' fino al 1 Maggio: tanti TV e soundbar in offerta

Parte oggi sul sito web di Trony il nuovo volantino che propone gli "Sconti Epici" fino al prossimo 1 Maggio. Tra le tante offerte troviamo anche un'ampia gamma di televisori e soundbar, su cui è possibile fare qualche buon affare.

Il Panasonic TX-58GX830E da 58 pollici può essere acquistato a 675 Euro, il 20% in meno rispetto agli 849 Euro proposti in precedenza, mentre il TX-50GX700E da 50 pollici viene scontato a 399 Euro. Dal fronte Samsung, il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici QLED invece nel volantino è disponibile a 950 Euro, per un risparmio del 27%. Sony invece propone il KD65XG7096BAEP da 65 pollici a 740 Euro ed il KD55XG8196BAEP a 590 Euro. Scendendo ddi fascia invece troviamo la LG 43UM7390PLC da 43 pollici a 370 Euro, ma anche la Philips 58PUS6504 da 58 pollici a 395 Euro.

Nella sezione audio, che comprende soundbar, speaker e cuffie, invece, le offerte sono più ristrette, ma comunque non mancano.

La soundbar LG SL9YG subisce un taglio del 20% e viene venduto a 715 Euro, mentre la Samsung HW-Q70R/ZF viene proposta a 385 Euro.

Il volantino integrale è disponibile a questo indirizzo. Trony propone anche il tasso zero con 20 rate, sui prodotti contrassegnati, a cui si aggiunge la consegna gratuita a casa. Le promozioni sono ovviamente valide solo online.