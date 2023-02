Trony, partono gli 'Sconti Frizzanti': offerte solo online fino al 3 Marzo 2023

Insieme agli Specials TV di Unieuro, parte oggi anche il nuovo volantino targato Trony che fino al 3 marzo 2023 propone gli “Sconti Frizzanti” con promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica, solo online.

Tra i televisori, segnaliamo la promozione sul Sony KD50X72KPAEP da 50 pollici a 625 Euro, il 22% in meno rispetto ai 799 Euro di listino, mentre l’OLED 48C26LB da 48 pollici è disponibile a 1169 Euro, in calo del 22% in meno dai 1499 Euro imposti dal produttore. Il Samsung Neo QLED QE43QN90B da 43 pollici invece è disponibile ad 849 Euro, il 23% in meno rispetto ai 1099 Euro di listino. Interessante anche lo sconto sul Panasonic TX48LZ980E da 48 pollici, che passa a 1169 Euro, il 22% in meno rispetto ai 1499 Euro di listino.

Nel comparto informatica, invece, segnaliamo il Lenovo Ideapad 3 da 15 pollici con processore intel Core i3, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, a 549 Euro, il 9% in meno rispetto ai 605 Euro di listino. Il Lenovo Yoga Slim 7 ProX da 14 pollici con Intel i5, 16GB di RAM ed SSD da 512 gigabyte invece passa a 1099 Euro, l’8% in meno dai 1199 Euro di listino.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy A33 5G a 289 Euro, mentre iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte è disponibile a 1429 Euro.

La lista completa degli “Sconti Frizzanti” può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.