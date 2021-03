Da Trony partono gli 'Sconti di Primavera': offerte solo online fino al 19 Marzo

Con la scadenza del precedente volantino, Trony ha dato il via agli "Sconti di Primavera" che fino al prossimo 19 Marzo 2021 propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, a cui si aggiunge la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a tasso zero su quelli con importo superiore ai 399 Euro.

Partendo come sempre dai televisori, il Philips 43PUS8555 da 43 pollici passa a 515 Euro, il 26% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il modello della stessa linea da 58 pollici può essere acquistato a 689 Euro, il 23% in meno rispetto agli 899 Euro imposti dal produttore. Fronte Sony, invece, il KD55XH8096BAEP da 55 pollici può essere acquistato a 775 Euro, il 22% in meno rispetto ai 999 Euro imposti dalla compagnia asiatica, mentre il KE55XH8096BAEP da 55 pollici viene proposto a 755 Euro. L'LG OLED65BX6LB da 65 pollici invece passa a 1.760 Euro, con un risparmio del 20%, mentre il Samsung QE55Q700TATXZT da 55 pollici passa a 1.375 Euro.

Interessanti anche le offerte sulle soundbar: il Samsung HW-S40T/ZF passa a 129 Euro, mentre l'HW-T450/ZF passa a 135 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Galaxy Note 20 Ultra 5G con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di storage può essere acquistato a 1.329 Euro, con possibilità di effettuare il pagamento a rate.