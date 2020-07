Trony, partono gli Sconti Solari: offerte online fino al 24 Luglio nel nuovo volantino

Con la scadenza del precedente volantino, Trony rinnova oggi le promozioni, che propongono gli "Sconti Solari" fino al 24 Luglio 2020. Come sempre, la catena di distribuzione propone un'ampia gamma di offerte su prodotti d'elettronica e d'informatica.

Tra i TV, l'LG 55SM8050PLC.API da 55 pollici può essere acquistato a 545 Euro, il 22% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il 65UN74007LB.API da 65 pollici passa a 775 Euro dai 999 Euro precedenti. Salendo di fascia, e restando sempre in campo LG, l'OLED55C9PLA da 55 pollici è disponibile in sconto a 1.365 Euro, oltre 400 Euro in meno dai 1.799 Euro precedenti. Non poteva mancare all'appello Samsung, che propone a 975 Euro il QE55Q70TATXZT da 55 pollici. Fronte Sony invece troviamo il KD65XH8096BAEP da 65 pollici a 1.050 Euro, mentre il Panasonic TX-50GX810E da 50 pollici può essere acquistato a 535 Euro.

A livello di telefonia, invece, le AirPods Pro passano a 229 Euro, mentre le AirPods classiche con case di ricarica wireless possono essere acquistate a 199 Euro. La lista degli smartphone in offerta non è molto corposa, ma comprende anche l'Oppo Find X2 Lite a 469 Euro, mentre iPhone 7 Plus da 32 gigabyte è disponibile a 399 Euro.

In offerta però troviamo anche il Garmin ForeRunner 45 a 169 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.