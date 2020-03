Trony, partono gli 'Sconti Spaziali' fino al 13 Marzo solo online

Partono online oggi gli "Sconti Spaziali" di Trony, che saranno disponibili fino al 13 Marzo solo sul sito web ufficiale della popolare catena di distribuzione. In sconto troviamo tantissimi prodotti legati al mondo dell'elettronica ed informatica, tra cui anche i TV.

Partendo proprio TV, il Philips 55OLED854/12 da 55 pollici è disponibile a 1.399 Euro, mentre l'LG 55SM8600PLA con la stessa diagonale passa a 684 Euro. In sconto è disponibile anche il Sony KD65XG7096BAEP da 65 pollici ad 850 Euro, mentre il Panasonic TX-55GX830E passa a 790 Euro.

Dal fronte dell'informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab A da 8 pollici 4G è disponibile a 259 Euro, mentre il Galaxy Tab S5e può essere acquistato a 469 Euro, mentre Huawei MediPad T3 da 10 pollici può essere acquistato a 150 Euro.

Tra gli sconti citiamo anche le AirPods 2 con case di ricarica Lightning a 149 Euro, mentre le AirPods Pro passano a 259 Euro. Per quanto riguarda la telefonia, invece, il Samsung Galaxy A20e passa a 155 Euro, mentre il Motorola E6 Play a 95 Euro, con il Motorola E6 Plus da 4/64GB che passa a 139 Euro, con lo Xiaomi Note 8T che viene scontato del 20% a 175 Euro. Huawei P30 Lite in midnight black e peacock blue invece può essere acquistato a 249 Euro.