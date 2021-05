Da Trony partono gli 'Sconti Spaziali': offerte fino al 28 Maggio solo online

Come da protocollo nel weekend, Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, che propone gli "Sconti Spaziali" fino al prossimo 28 Maggio 2021, su un'ampia gamma di prodotti tra ci smartphone, TV ed altri tipi di dispositivi.

Partendo come sempre dai TV, l'LG43UP78006LB da 43 pollici è disponibile a 445 Euro, mentre il 55UP75006LF da 55 pollici viene proposto a 549 Euro, il 21% in meno rispetto ai 699 Euro di listino. L'LG 55NANO816NA da 55 pollici invece è disponibile a 599 Euro, il 20% n meno rispetto ai 749 Euro imposti dal produttore asiatico, mentre il 65NANO816PA da 65 pollici viene proposto a 1079 Euro. interessante anche la promozione sul Sony KD65X81JAEP da 65 pollici, a 699 Euro.

Nel comparto della telefonia, invece, segnaliamo l'offerta sul Samsung Galaxy A12 da 64 gigabyte, che viene proposta a 149 Euro, mentre l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, ed iPhone 12 da 256 gigabyte a 1048 Euro.

Tra gli indossabili, il Garmin Forerunner 45 è disponibile a 139 Euro, mentre l'Amazfit GTR2 viene scontato a 148 Euro.

Gli Sconti Spaziali di Trony saranno disponibili fino al 28 Maggio e propongono anche la consegna gratuita, oltre che il tasso zero in 20 rate per i prodotti contrassegnati. La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.