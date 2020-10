Trony, partono gli 'Sconti Spaziali' : offerte fino al 31 Ottobre solo online

Come ogni sabato, Trony rinnova il proprio volantino, con gli “ScontI Spaziali”, che saranno attivi fino al 31 Ottobre e consentiranno di portare a casa a prezzi ridotti tantissimi dispositivi d’elettronica ed informatica.

Tra i TV troviamo il Sony KD55XH9096BAEP da 55 pollici ad 875 Euro, il 27% in meno rispetto ai 1.199 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q60TAUXZT da 55 pollici passa a 685 Euro, per un risparmio del 14% se si confronta ai 799 Euro imposti dal listino. Il Philips 55OLED804/12 da 55 pollici passa invece a 1.119 Euro, il 25% in meno dai 1.499 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Galaxy S20 4G è disponibile a 669 Euro, mentre il Galaxy A41 passa a 219 Euro, il 27% in meno dai 299 Euro precedenti. In sconto troviamo anche lo Xiaomi Mi 10T Pro da 8/256gb, a 619 Euro. L’iPhone 11 da 128Gb invece passa a 749 Euro, il 3% in meno da 769 Euro imposti lo scorso anno, mentre l’iPhone 11 Pro Max da 64 gigabyte, nelle colorazioni Silver, Midnight Green e Space Grey passa a 1.149 Euro.

Tra gli indomabili invece, citiamo il Garmin Forerunner 45 nella colorazione black a 159 Euro.

