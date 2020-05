Trony, partono gli 'Sconti Spaziali': tante offerte fino al 22 Maggio

Con la scadenza del precedente volantino, Trony lancia oggi la nuova promozione che sarà attiva solo online fino al 22 Maggio. Si chiamano "Sconti Spaziali" e come avvenuto anche in precedenza, abbracciano varie categorie di prodotti tra cui smartphone, televisori ed informatica.

Tra i TV, il Sony KD55XG8196BAEP da 55 pollici può essere acquistato a 560 Euro, il 30% in meno rispetto ai 799 Euro di listino. L'LG 70UM7450PLA da 70 pollici invece passa a 699 Euro, per un risparmio del 18%. In sconto troviamo anche il Panasonic TX-58GX810E da 58 pollici, invece, può essere acquistato a 660 Euro. Tra i Samsung, invece, degna di nota la promozione sul QE55Q60TAUXZT da 55 pollici, che passa da 1.169 a 920 Euro.

Per quanto concerne il comparto della telefonia, le AirPods Pro possono essere acquistate a 239 euro, mentre il Samsung Galaxy S10+ da 128GB è disponibile a 699 Euro, mentre il Galaxy S20+ 5G viene scontato a 1.089 Euro. In offerta anche gli iPhone 11 da 64 gigabyte, ad 819 Euro, mentre l'iPhone 11 Pro da 64 gigabyte può essere portato a casa a 1.139 Euro.

Nella sezione informatica, invece, il Surface Go con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di storage viene proposto a 469 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.