Trony pensa al Natale: lanciati Sconti per le Feste online, fino 9 dicembre

Trony saluta il volantino del Black Friday Online e cambia tema puntando sulle festività natalizie, con la nuova iniziativa promozionale “Sconti per le Feste”. Grazie a questa nuova ondata di sconti è possibile portarsi a casa tanti dispositivi d’elettronica e informatica a cifre particolarmente vantaggiose.

Per quanto concerne la linea di televisori in sconto, evidenziamo il low-cost Toshiba 24WA2063DAI a 149 euro, Android TV con display da 24 pollici. A 219 euro si trova un altro TV Toshiba con Android TV ma pannello da 32 pollici Full HD. Cambiamo quindi marchio con il modello LG UHD del 2022, smart TV proposto a 399 euro al posto di 499 euro. In alternativa, si trova lo stesso dispositivo nella versione da 65 pollici a 599 euro anziché 799 euro.

Veniamo allora agli smartphone in offerta, a partire dall’OPPO A54s scontato da 229 euro a 175 euro. Segue a 199 euro grazie a un risparmio del 29% il Samsung Galaxy A13 5G da 128 GB brandizzato TIM. Infine, Trony rilancia lo Xiaomi Redmi Note 11S nella configurazione 6+128 GB a 219 euro, quando normalmente costerebbe 299 euro.

Chiudiamo la breve rassegna con tre computer portatili Acer in promozione, a partire dall’Acer Aspire 3 con Ryzen 5 3500U venduto a 449 euro al posto dei 620 euro di listino. Un modello Acer Aspire 5 passa invece a 699 euro ed è dotato del processore AMD Ryzen 7 5700U. Dulcis in fundo, un Acer Aspire 7 con RTX 3050 costa 949 euro anziché 1.158 euro.

Anche altre catene di distribuzione stanno proponendo le promozioni natalizie: ad esempio, Mediaworld sta proponendo lo Sconto Subito Xmas.