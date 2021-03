Trony dà il via ai 'Prezzi Leggeri': sconti solo online fino al 26 Marzo

Come di consueto, di sabato, Trony ha lanciato oggi il nuovo volantino che propone i "Prezzi Leggeri" fino al prossimo 26 Marzo. Le promozioni sono valide solo online su un'ampia gamma di dispositivi e prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo ovviamente TV e smartphone.

Partendo come sempre dai TV, l'LG 49NANO816NA da 49 pollici è disponibile a 560 Euro, mentre il modello da 55 pollici della stessa gamma passa a 675 Euro, con una riduzione dle 20% rispetto agli 849 Euro imposti dal produttore. Il Sony KE55XH8096BAEP da 55 pollici, invece, passa a 755 Euro, con un risparmio del 24%. Il Panasonic TX-55HX580E da 55 pollici invece è disponibile a 399 Euro, il 20% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. Per quanto riguarda Samsung, invece, citiamo la promozione sull'UE43TU7170UXZT da 43 pollici, che passa a 365 Euro.

Nel comparto della telefonia, invece, il Samsung Galaxy A51 è disponibile a 275 Euro, mentre il Galaxy A71 passa a 339 Euro. L'Huawei P40 Lite 5G, invece, passa a 185 Euro, mentre lo Xiaomi Redmi 9A passa a 95 Euro. Taglio di prezzo anche per l'iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 1.269 Euro, 20 Euro in meno dal prezzo di listino.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.