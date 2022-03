Trony 'Prezzi Pazzi': 3 smartphone in offerta sotto 200 Euro

Il volantino “Prezzi Pazzi” proposto da Trony fino al 4 aprile 2022 è un’ottima occasione per portarsi a casa qualche prodotto d’elettronica e informatica a cifre ottime. In questa occasione specifica vi parleremo di tre smartphone a meno di 200 Euro, perfetti per coloro che non hanno particolari esigenze.

Lo smartphone più economico è il Realme C11 2021 scontato da 129 Euro a 115 Euro, dotato di 4 GB di RAM e 64 GB di archiviazione interna espandibile tramite microSD, mentre il cuore pulsante è il chipset Unisoc SC9863A da 1,6 GHz di frequenza massima. Il display è un pannello IPS LCD HD+ da 6,52 pollici di diagonale, mentre la batteria è da 5.000 mAh. Infine, lato fotocamera troviamo una singola lente posteriore da 8 MP e una anteriore da 5 MP.

Spendendo 165 Euro anziché 189 Euro potrete acquistare, invece, lo smartphone OPPO A16s dotato di schermo IPS LCD HD+ da 6,52 pollici, 64 GB di archiviazione espandibile con microSD, 4 GB di memoria RAM, batteria da 5.000 mAh e chipset MediaTek Helio G35 operante a massimo 2,3 GHz. Il comparto fotocamera, dunque, si compone di un sensore selfie da 8 megapixel e tri-camera posteriore (13 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità).

Conclude il trio lo smartphone vivo Y33s venduto a 189 Euro al posto dei 269 Euro di listino. In questo caso il dispositivo è decisamente più allettante, dato che il display è un pannello IPS LCD Full HD+ da 6,58 pollici di diagonale, accompagnato lato fotocamera da tre sensori sul retro (50 MP + 2 MP macro + 2 MP profondità) e uno anteriore da 16 megapixel. Sotto la scocca, invece, figurano 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile con microSD, batteria da 5.000 mAh e chipset MediaTek Helio G80 da 2,0 GHz massimo.

