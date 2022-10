Trony, al via i Prezzi Pazzi: sconti fino al 21 Ottobre 2022

Come da protocollo nel weekend, Trony rinnova il proprio volantino online ed in giornata odierna lancia i "Prezzi Pazzi", che fino al 21 Ottobre 2022 propongono un'ampia gamma di sconti e promozioni su tantissimi dispositivi.

Partendo come sempre dai TV, segnaliamo l'LG 65NANO826QB da 65 pollici a 790 Euro, il 21% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il Sony KD65X85JAEP da 65 pollici passa ad 899 Euro, con n risparmio del 31% dai 1299 Euro imposti dal produttore. Interessante anche l'LG NanoCell 50NANO796PC da 50 pollici, a 399 Euro: in questo caso il risparmio è di 100 Euro se si tiene conto che di listino costa 499 Euro. Salendo di fascia, invece, il Samsung QE50QN90A da 50 pollici viene proposto ad 899 Euro, il 25% in meno rispetto ai 1199 Euro di listino, mentre l'LG OLED48A26A da 48 pollici OLED viene proposto ad 849 Euro.

Fronte informatica, invece, segnaliamo il Samsung Galaxy Tab A7 LTE a 269 Euro, mentre il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only passa a 449 Euro, il 10% in meno dai 499 Euro di listino. Il Lenovo Ideapad 5 può essere acquistato a 399 Euro, con un risparmio del 27% dai 549 Euro imposti dal produttore.

Nel campo della telefonia, invece, l'Oppo A74 è disponibile a 249 Euro, mentre il Samsung Galaxy S22 da 128 gigabyte passa a 659 Euro ed il Samsung Galaxy S22 Ultra da 128 gigabyte è disponibile a 945 Euro, con l'iPhone 13 da 128 gigabyte disponibile ad 869 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.