Trony, è tempo di 'Prezzi Stregati' fino al 1 Novembre

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino, battezzato "Prezzi Stregati" e valido fino al 1 Novembre solo online. Come sempre nella lista delle offerte figurano tanti dispositivi d'elettronica ed informatica, oltre che televisori e smartphone.

Partendo proprio dai televisori, la Sony KD43XG8396BAEP da 43 pollici è disponibile al prezzo di 745 Euro, mentre la Samsung QE65Q60RATXZT da 65 pollici può essere acquistata al prezzo speciale di 965 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1.199 Euro di listino. Tra gli sconti troviamo anche l'LG 55SM9010PLA da 55 pollici, al prezzo di 895 Euro, mentre la Panasonic TX-65GZ950E da 65 pollici passa a 2.099 Euro, il 22% in meno rispetto ai 2.699 Euro di listino.

Dal fronte della telefonia, il Samsung Galaxy A40 passa a 204 Euro, il 18% in meno rispetto ai 249 Euro di listino. Il Galaxy S10 da 128GB invece è disponibile a 699 Euro, mentre il modello Plus passa ad 843 Euro. Per quanto riguarda gli iPhone, l'Xr da 256GB è disponibile ad 879 Euro, mentre l'iPhone Xs da 512 gigabyte può essere acquistato al prezzo di 1.419 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1.519 Euro di listino Apple. Tra gli sconti troviamo anche Huawei P30 Pro nero, a 779 Euro.

Per quanto riguarda i dispositivi indossabili invece Huawei Watch 2 GT passa a 179 Euro, mentre Apple Watch Series 3 GPS + Cellular è disponibile a 329 Euro.

Il volantino completo è disponibile a questo indirizzo.