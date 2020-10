Trony, al via i 'Prezzi Stregati': sconti fino al 6 Novembre 2020

Trony annuncia oggi il nuovo volantino, valido solo online fino al 6 Novembre 2020. La promozione include un’ampia serie di offerte su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Partendo come sempre dai TV, il Panasonic TX-58GX700E da 58 pollici è disponibile a 575 Euro, il 23% in meno rispetto ai 749 Euro di listino, mentre il Samsung UE65RU7090UXZT da 65 pollici viene proposto a 599 Euro, per un risparmio del 25% se si tiene conto che di listino ha un prezzo di 799 Euro. Il Sony KD43XH8096BAEP da 43 pollici invece è disponibile a 580 Euro, 160 Euro in meno dai 749 Euro di listino. Interessante anche la promozione sul Samsung QE55Q90TATXZT da 55 pollici, a 1.385 Euro.

Tra gli smartphone ed accessori di telefonia, il Samsung Galaxy A41 passa a 219 Euro, mentre Huawei P40 a 519 Euro. Interessante anche lo sconto sullo Xiaomi Mi Note 10 Lite, a 309 Euro, per un risparmio di 60 Euro. L’Oppo Reno4 Pro invece è disponibile a 759 Euro, mentre l’iPhone 11 da 128 gigabyte passa a 749 Euro. Su iPhone 11 Pro Max viene proposto uno sconto del 12% sulla variante da 64 gigabyte, che passa a 1.139 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.