Trony: al via i 'Prezzi al tappeto', diverse Smart TV LG in sconto

Dopo avervi parlato delle ultime offerte del Mediaworld Red Weekend, che si conclude proprio in queste ore, passiamo agli sconti "Prezzi al tappeto" di Trony, che hanno preso il via il 15 gennaio e che dureranno fino a venerdì prossimo, il 21 gennaio, solo online sul sito web della catena di elettronica di consumo.

Tra gli elettrodomestici scontati da Trony troviamo diversi televisori e Smart TV di LG, tutti acquistabili in sconto solo online e con consegna gratuita a casa: per chi volesse, inoltre, la compagnia garantisce anche una rateizzazione a tasso zero per gli ordini superiori a 399 Euro.

Il primo televisore che vi segnaliamo è la Smart TV LG 43UP75006LF, uno schermo da 43" in 4K, dotato di funzionalità smart e di decoder DVB-T2 HEVC e satellitare DVB-S2 integrati. Il televisore, che contiene anche la tecnologia Wide Color Processing 4K di LG, è in offerta a 410 Euro, uno sconto di 89 Euro sul prezzo originale, pari a 499 Euro.

Continuiamo poi con la Smart TV LG 50UP78006LB.API: si tratta di una Smart TV in 4K con un pannello da 50", in offerta a 499 Euro. Lo sconto in questo caso è piuttosto ingente, poiché il prezzo di listino è di 629 Euro. Anche in questo caso, la TV presenta i tuner DVB-T2 HEVC e DVB-S2 e la tecnologia per il miglioramento dei colori di LG.

Passiamo poi ad uno dei nuovi televisori NanoCell di LG, l'LG NanoCell 43NANO756PR.API, uno schermo da 43" dotato di risoluzione 4K e funzionalità smart. Dotata di tuner DVB-T2, satellitare DVB-S2, Quado Core Processing 4K e tecnologia LG ThinQ basata sull'IA, la televisione è acquistabile a 535 Euro, con il 20% di sconto rispetto al valore di listino, fissato a 669 Euro.

Concludiamo infine con il mastodontico schermo da 75" LG 75UP75006LC, il cui prezzo scontato è pari a soli 899 Euro, uno sconto di ben 250 Euro rispetto al prezzo di listino, pari a 1.149 Euro. Accanto all'enorme dimensione dello schermo, la TV utilizza la tecnologia ThinQ, il Quad Core processing 4K e l'upscaling in 4K degli input a risoluzione più bassa.