Trony propone 5 TV DVB-T2 sotto i 250 Euro: i modelli interessati

Con il lancio dell’iniziativa “Prezzi a Dieta” disponibile solo online, la catena di negozi Trony ha tagliato i prezzi per molti dispositivi, tra cui anche cinque televisori DVB-T2 ora sotto i 250 Euro. Vediamo quali sono i modelli coinvolti in questo periodo di promozioni.

Partiamo come da prassi dal dispositivo più economico del lotto, ovvero il televisore Smart Tech SMT2419DHV1T1B1 con display LED HD Ready da 24 pollici, supporto a DVB-T2 e DVB-S2. Dotato di funzionalità smart, viene proposto da Trony a 125 Euro anziché 159 Euro. In alternativa, con 170 Euro al posto di 219 Euro vi potete aggiudicare il televisore Panasonic TX-24J330E, senza funzionalità smart ma sempre con display LED HD ready e supporto ai nuovi standard per digitale terrestre e satellitare.

Più interessante è la promozione sullo smart TV QBell QT32GX82 dotato di schermo da 32 pollici, anche in questo caso HD Ready, decoder Dolby Digital lato audio e sistema operativo Android TV, per un prezzo pari a 195 Euro contro i 239 Euro di listino. Altro Android TV è il modello Toshiba 32WA2063DA, sempre con display da 32 pollici HD Ready ma con supporto anche alla tecnologia HDR; in questo caso si parla di 215 Euro anziché 269 Euro.

Infine segnaliamo il modello TCL 32S615, anch’esso dotato di display LED da 32 pollici HD Ready 1366x768, sistema operativo Android TV, supporto a DVB-T2 e DVB-S2 e decoder audio Dolby Digital Plus, il tutto per 225 Euro anziché 279 Euro. Ricordiamo che tutte queste offerte dureranno fino al 4 giugno 2021, dunque avrete ancora pochi giorni per aggiudicarvi tali prodotti al rispettivo prezzo.

Sempre da Trony è attivo il volantino “Raddoppio Europeo” che permette di aggiudicarsi un buono sconto fino a 40 Euro sui propri acquisti.