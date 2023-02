Trony rilancia TV Samsung Neo QLED 4K a un ottimo prezzo, ancora per pochi giorni

Gli “Sconti Epici” proposti da Trony per la settimana corrente stanno già per raggiungere le battute conclusive: tra due giorni, infatti, arriverà il nuovo volantino valido solo online. Per tale ragione, meglio non perdersi questo TV Samsung Neo QLED del 2022 a un ottimo prezzo grazie a un taglio del 28% sul listino.

Stiamo parlando del modello Samsung QE55QN85B, membro della famiglia Neo QLED lanciata lo scorso anno sul mercato internazionale. In questo caso abbiamo uno schermo Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con piedistallo singolo centrale moderno; il refresh rate nativo è di 100Hz ma aumenta durante l’attività di gioco grazie alla tecnologia proprietaria Motion Xcelerator Turbo+ e al supporto a ALLM e AMD FreeSync Premium Pro. Lato video figurano HLG e HDR10+, mentre il comparto audio gode della codifica Dolby Atmos. Il sistema operativo resta sempre Tizen e il decoder DVB-T2 è pre-installato.

Solitamente questo televisore richiederebbe una spesa pari a 1.199 euro ma, grazie al volantino valido fino alle 23:59 del 17 febbraio 2023, scende a 869 euro. Il pagamento può essere dilazionato in tre rate senza interessi con Klarna, mentre la consegna a domicilio va pagata a parte per una quota stimata di 29,99 euro. Purtroppo, questa cifra non è evitabile: presso i punti vendita Trony, infatti, il prezzo viene fissato a circa 999 euro. Insomma, conviene procedere con l’acquisto online sul sito della catena di distribuzione italiana.

