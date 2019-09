Trony risponde al NO IVA di Mediaworld con gli 'Sconti Spaziali'

Non si è fatta attendere la risposta di Trony al weekend NO IVA di Mediaworld. Il rivenditore infatti ha annunciato oggi il lancio degli "Sconti Spaziali", che saranno disponibili solo sul sito ufficiale fino al 1 Ottobre e propongono il tasso zero in 20 rate sui prodotti contrassegnati.

Come sempre, il cartellone propone a prezzi scontati tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, con promozioni che li rendono appetibili per gli utenti interessati.

Ad esempio, iPad Pro da 11 pollici WiFi Only con 1 terabyte di memoria può essere acquistato a 1.699 euro, mentre il modello Cellular con diagonale da 12,9 pollici passa a 1.899 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1.952 Euro di listino.

E' disponibile a prezzo scontato anche il Galaxy Tab S5e di Samsung, da 64GB LTE, a 469 Euro, per un risparmio di 30 Euro sul prezzo di listino.

Tantissimi invece i televisori in offerta, tra cui l'LG 75UM7600PLB.AEU che viene proposto a 1.345 Euro, 450 Euro in meno rispetto ai 1.799 Euro di listino, mentre il Sony KD65XG7096BAEP da 65 pollici è disponibile a 935 Euro, il 22% in meno rispetto al prezzo di listino del produttore di 1.199 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia invece, segnaliamo il Samsung Galaxy S10 da 128GB Black a 699 Euro, mentre iPhone Xr da 64GB è disponibile a 719 euro.

I prodotti in volantino sono disponibile a questo indirizzo.