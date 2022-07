Trony risponde a Unieuro: nuovo smart TV LG 2022 scende sotto 200 Euro

In occasione del volantino Unieuro Summer Black Friday potete trovare uno smart TV LG 2022 in offerta a un prezzo ottimo; tuttavia, a quanto pare Trony ha voluto fare di meglio proponendo lo stesso modello a un prezzo ancora più basso. Scopriamo assieme i dettagli della promozione in questione.

Innanzitutto, qualche dettaglio sul modello interessato: si tratta del televisore LG 32LQ570B6LA lanciato proprio quest’anno, caratterizzato dalla dotazione di un pannello da 32 pollici LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) con frequenza di aggiornamenti nativa pari a 50Hz e supporto agli standard video HLG e HDR10, mentre lato audio troviamo il formato Dolby Digital. Il sistema operativo è l’ultima versione WebOS 22 e, ovviamente, non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Se Unieuro propone questo modello a 199,99 Euro al posto di 279,90 Euro, Trony porta il prezzo a 189 Euro con pagamento effettuabile a rate secondo piano Klarna senza interessi. Si tratta quindi di un risparmio ulteriore di dieci Euro, ma occhio alla differenza relativa alle spese di spedizione: mentre la prima catena di distribuzione citata garantisce la consegna gratuita, la seconda chiede il pagamento di almeno 9,99 Euro.

Tra l’altro, questa offerta sembra valida esclusivamente online in quanto parte del volantino Sconti Solari lanciato il 2 luglio. Di conseguenza, è necessario procedere con l'acquisto tramite il sito Trony per sfruttare la promozione.