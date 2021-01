Trony 'Sconta Tutto': fino al 50% di sconto col nuovo volantino di Gennaio 2021

Anche Trony rinnova oggi il proprio volantino, e lancia lo "Sconta Tutto", con un'ampia gamma di promozioni fino al 50& su tantissimi prodotti. Come sempre, troviamo prodotti d'elettronica ed informatica a prezzo ridotto, con riduzioni importanti.

Tra i TV, il Samsung QLED QE55Q70TA da 55 pollici può essere acquistato a 799 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre l'LG 55NAN0816NA da 55 pollici viene proposto a 699 Euro, 230 Euro in meno se si confronta con i 929 Euro imposti dalla compagnia asiatica.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Galaxy S20 FE è disponibile a 569 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 689 Euro di listino, ma in sconto troviamo anche il Galaxy S20+, a 699 Euro, il Galaxy S20 Ultra 5G, a 999 Euro e le Galaxy Buds Live a 149 Euro.

Fronte indossabile, il Galaxy Watch3 di Samsung viene proposto a 329 Euro nella variante con cassa da 41mm, e 379 Euro per quella da 45mm. Apple Watch Series 3 Nike Edition invece passa a 229 Euro, mentre il modello da 38mm passa a 199 Euro.

Il volantino completo può essere consultato attraverso questo indirizzo. Come sempre, consigliamo di consultare lo Store Locator attraverso il sito web per tutte le informazioni del caso.