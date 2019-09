Trony, è tempo di 'Sconti da Capogiro': nuovo volantino solo online fino al 17/9

Trony lancia oggi il nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti da Capogiro", che propone una vasta gamma di sconti su prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo insieme quali le più interessanti: come sempre rientrano anche smartphone, TV ed altro.

Partendo dai televisori, l'LG 49SM8200PLA da 49 pollici è disponibile a 585 Euro, il 16% in meno rispetto ai 699 Euro di listino. La Philips 50PUS7303/12 da 50 pollici invece passa a 485 Euro, per un risparmio del 19% se confrontato ai 599 Euro di listino. Salendo di fascia invece la Samsung QE65Q70RATXZT da 65 pollici può essere portata a casa a 1.440 Euro, il 15% in meno rispetto ai 1.699 Euro imposti dal produttore, mentre Sony porta in volantino la KD49XG8396BAEP da 49 pollici, ad 849 Euro.

Dal fronte dell'informatica invece segnaliamo l'iPad Pro da 10,5 pollici WiFi con 256GB di memoria interna a 799 Euro, mentre il modello da 11 pollici con 1 terabyte di storage è disponibile a 1.649 Euro.

Per coloro che intendono portare a casa un nuovo smartphone, il Samsung Galaxy A70 nelle colorazioni black, blue, coral e white è disponibile a 379 Euro, mentre il Galaxy S10 da 128GB passa a 518 Euro. iPhone 7 passa a 449 Euro, mentre iPhone Xr da 64GB viene scontato a 709 Euro.