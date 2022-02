Trony, al via gli 'Sconti da Capogiro': tante offerte fino al 25 Febbraio

Come di consueto nel weekend, Trony lancia in giornata odierna gli “Sconti da Capogiro”, il nuovo volantino attivo solo online fino al prossimo 25 Febbraio 2022, che propone un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Tra i TV, segnaliamo l’LG 32LM6370PLA da 32 pollici a 285 Euro, in calo del 23% rispetto ai 369 Euro di listino, mentre il 50UP75007LF da 50 pollici passa a 399 Euro, 100 Euro in meno dai 499 Euro imposti dal produttore. Interessante anche lo sconto sul 65NANO866PA da 65 pollici, a 799 Euro, 200 Euro in meno dai 999 Euro di listino. Il Sony KD50X85JAEP da 50 pollici viene invece proposto a 769 Euro, con una riduzione del 21%. Tra gli OLED, interessante anche lo sconto sul Panasonic TX-48JZ1000E da 48 pollici che passa a 999 Euro.

Nel comparto della telefonia, segnaliamo lo sconto sull’Oppo Find X3 Neo, a539 Euro, i 33% in meno dai 799 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S20 FE viene proposto a 419 Euro, con un risparmio del 26% dai 569 Euro precedenti. In sconto anche il Motorola Razr 5G, a 1.549 Euro, il 3% in meno dai 1.599 Euro precedenti.

Per quanto concerne i PC, il MacBook Air M1 con SSD da 256 gigabyte passa a 1.049 Euro, il 10% in meno rispetto ai 1.169 Euro precedenti, mentre il Samsung Chromebook 4 passa a 299 Euro. Il Samsung Galaxy Tab A7 Lite invece passa a 139 Euro, con un risparmio del 6% rispetto ai 148 Euro precedenti.

Il volantino completo può essere consultato direttamente attraverso questo indirizzo.