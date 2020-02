Trony, al via gli sconti di Carnevale fino al 28 Febbraio

Anche Trony lancia oggi il nuovo volantino di Carnevale, che sarà attivo fino al prossimo 28 Febbraio. Come sempre, vengono proposti sconti su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui TV, tablet e smartphone.

Tra i tablet, il Samsung Galaxy Tab A da 10,1 pollici passa a 179 Euro, il 10% in meno rispetto ai 200 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab A da 10,5 pollici può essere acquistato a 269 Euro, per un risparmio di 31 Euro se confrontato al prezzo di listino.

Più ricca l'offerta per i televisori: l'LG 43UM7450PLA passa a 340 Euro nella versione da 43 pollici, mentre se si vuole optare per una diagonale meno ampia (32 pollici) è disponibile a 225 Euro. Salendo di fascia invece troviamo l'LG 55SM860PLA da 55 pollici a 654 Euro, il 19% in meno dai 799 Euro di listino.

Fronte Samsung invece troviamo il QE49Q60RATXZT da 49 pollici a 525 Euro, mentre l'UE65RU7090UXZT da 65 pollici può essere acquistato a 575 Euro. Il Panasonic TX-58GX830E invece passa a 665 Euro.

Per quanto riguarda la telefonia, invece le AirPods 2 sono disponibili a 199 Euro, mentre il Samsung Galaxy S10 con 128GB di storage interno nelle colorazioni black, green e white scende a 695 Euro. In sconto anche il Galaxy S10+ da 128GB, a 786 Euro.