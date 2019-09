Trony, ecco gli 'Sconti a Ciel Sereno' fino al 24 Settembre

Trony annuncia oggi il lancio del nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti a Ciel Sereno", che sarà disponibile fino al prossimo 24 Settembre. Gli sconti sono tanti e come sempre includono anche prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui televisori e smartphone.

Dal fronte dei televisori, citiamo l'offerta sull'LG 49SM8600PLA con diagonale da 49 pollici, che può essere acquistato al prezzo di 595 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino. Il Philips 50PUS7303/12 da 50 pollici invece passa da 599 a 485 Euro, per un risparmio netto del 19%. L'LG 75UM7600PLB.AEU da 75 pollici può essere portato a casa a 1.395 Euro, per un risparmio del 22% rispetto ai 1.799 Euro di listino. Samsung porta invece nel volantino il QLED QE75Q6FNATXZT da 75 pollici, a 1.995 Euro rispetto ai 2.599 Euro precedenti.

Per quanto riguarda gli smartphone, l'iPhone Xs da 256GB è disponibile in volantino a 1.199 Euro, che permette di risparmiare 40 Euro se confrontato al prezzo di listino. Il Galaxy A70 di Samsung invece è disponibile in varie colorazioni a 369 Euro, l'8% in meno rispetto al prezzo di listino di 399 Euro.

Dal fronte dell'informatica, il Galaxy Tab E WiFi Only di Samsung può essere acquistato a 119 Euro, mentre iPad Pro da 11 pollici WiFi con 1 terabyte di memoria è disponibile a 1.699 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.