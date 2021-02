Trony dà il via agli 'Sconti Epici' fino al 19 Febbraio 2021: offerte su tanti prodotti

Trony annuncia oggi il lancio, solo online, degli "Sconti Epici", una serie di promozioni che saranno disponibili fino al prossimo 19 Febbraio 2021 su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica, su cui viene anche proposta la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento a rate a tasso zero.

Nel comparto informatica troviamo il Samsung Chromebook 4+ a 389 Euro, con un risparmio del 3% rispetto ai 400 Euro di listino. Il Samsung Galaxy Book S con processore Intel, invece, può essere portato a casa a 1099 Euro: in questo caso la riduzione di prezzo è davvero minima se si tiene conto che di listino costa 1106 Euro. In sconto anche il Lenovo TB-X306F: il tablet è disponibile a 139 Euro. Il Microsoft Surface Go con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, invece, è disponibile a 599 Euro.

Per quanto riguarda i TV, partiamo segnalando l'offerta del 25% sull'LG 43NANO796NE da 43 pollici, a 410 Euro, mentre il Philips 58PUS7505 da 58 pollici passa a 515 Euro. Interessante anche la promozione sul Sony KD55XH9096BAEP da 55 pollici a 935 Euro. Il Samsung QLED QE75Q70TATXZT da 75 pollici, invece, è disponibile a 1799 Euro. Panasonic, invece, propone il 55HX700E da 55 pollici a 525 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.