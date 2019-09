Trony, ecco gli 'Sconti da Maestro' , offerte solo online fino al 10 Settembre

Ultime ore per godere degli "Sconti da Maestro" di Trony, che scadranno elle 23:59 di domani, 10 Settembre 2019. Come accaduto nelle passate settimane, anche in questo caso gran parte delle promozioni sono incentrate sul mercato dell'informatica ed elettronica di consumo. Vediamo le migliori.

Partendo dal settore della telefonia, citiamo il Galaxy S10 di Samsung da 128GB a 799 Euro, il 6% in meno rispetto agli 849 Euro di listino. Il Mate 20 Pro di Huawei invece passa da 640 a 580 Euro, che si traduce in un risparmio netto del 9%. Interessante anche l'offerta su iPhone Xs da 512GB, che può essere acquistato al prezzo di 1.500 Euro rispetto ai 1.650 Euro di listino.

Per quanto riguarda i televisori invece, il Philips 50PUS7303/12 da 50 pollici è disponibile al prezzo speciale di 475 Euro, il 21% in meno rispetto ai 599 Euro di listino. Nel volantino però troviamo anche la SOny KD55XG8196BAEP da 55 pollici a 795 Euro.

Per gli indossabili invece, Apple Watch Series 4 da 40mm GPS + Cellular passa a 515 Euro, rispetto ai 565 Euro precedenti.

