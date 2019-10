Trony, via agli 'Sconti Preziosi' fino al 4 Ottobre

Trony, terminati gli Sconti Spaziali, ha lanciato oggi il nuovo volantino valido solo online, battezzato "Sconti Preziosi", che sarà disponibile fino al 4 Ottobre e propone tanti sconti su varie categorie di prodotti, tra cui smartphone, televisori e prodotti d'informatica.

Tra i televisori, troviamo l'LG 55SM8600PLA da 55 pollici a 795 Euro, il 20% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, mentre il modello con diagonale da 49 pollici passa a 655 Euro, il 18% in meno rispetto ai 799 Euro imposti dal produttore. Sempre dal fronte LG, è disponibile anche il 75UM7600PLB.AEU a 1.345 Euro, per una riduzione del 25% se confrontato ai 1.799 Euro del listino.

Il Sony KD43XG8396BAEP da 43 pollici è invece disponibile in sconto a 765 Euro , il 15% in meno rispetto agli 899 Euro di listino, mentre il KD65XG7096BAEP passa a 935 Euro rispetto ai 1.199 Euro precedenti.

Per quanto riguarda il settore dell'informatica, tra gli sconti citiamo quello su Huawei MediaPad T3 da 10 pollici WiFi Only, a 129 Euro, l'8% in meno rispetto ai 140 Euro precedenti.

Dal fronte della telefonia troviamo anche iPhone Xs da 512GB a 1.399 Euro, il 12% in meno del prezzo di listino imposto dal produttore, mentre l'iPhone Xr da 64GB, brandizzato Vodafone, passa a 799 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.