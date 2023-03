Trony, via agli Sconti di Primavera: offerte solo online fino al 24 marzo 2023

Trony lancia in giornata odierna il nuovo volantino valido solo online, battezzato “Sconti di Primavera”, che fino al 24 Marzo 2023 propone un’ampia gamma di offerte su tanti prodotti d’elettronica.

Nei televisori, segnaliamo il TV LG OLED 55CS6LA da 55 pollici a 1099 Euro, con un risparmio del 27% rispetto ai 1499 Euro di listino, mentre il Panasonic OLED TX-43LX800E da 43 pollici viene proposto a 539 Euro, il 23% in meno dai 699 Euro imposti dal produttore. Tra i QLED, invece, il Samsung QE50Q60B da 50 pollici è disponibile a 549 Euro, il 21% in meno rispetto ai 699 Euro di listino, mentre il miniled QE55QN85B da 55 pollici passa ad 895 Euro, il 31% in meno rispetto ai 1299 Euro imposti dal produttore.

Fronte informatica, invece, il Samsung Galaxy Tab A8 WiFi Only con 64 gigabyte di memoria è disponibile a 219 Euro, il 12% in meno rispetto ai 249 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi Only è disponibile a 599 Euro, il 5% in meno dai 623 Euro di listino.

Tra gli smartphone invece il Realme 10 passa a 235 Euro, il 16% in meno rispetto ai 279 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A33 5G è disponibile a 269 Euro ed il Galaxy S23 nella configurazione 8/128GB ad 855 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.